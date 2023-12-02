فرنسا.. "غاضب" من الحرب الإسرائيلية على غزة يطعن شخصين في باريس

قام شخص غاضب من الحرب على غزة بطعن شخص حتى الموت وأصاب آخر في باريس يوم السبت، قبل أن يتم القبض عليه.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن المشتبه به الذي طعن رجلا حتى الموت وأصاب اثنين آخرين في وسط باريس قال للشرطة إنه "قلق بشأن الوضع في غزة" خلال التحقيق معه بعد اعتقاله.

ووفقا لمسؤولي الشرطة، فإن المهاجم مواطن فرنسي، من مواليد عام 1997، وهو "معروف بأنه إسلامي متطرف ويعاني من اضطرابات نفسية". وقالت المصادر أيضا إن الشخصين اللذين هاجمهما المشتبه به بمطرقة، كانوا سائحين، وأن الضحية ألماني.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس، أنه تم فتح تحقيق في "جريمة قتل والشروع بالقتل".

Les policiers viennent d’avoir courageusement interpellé un assaillant s’en prenant à des passants à Paris, autour du quai de Grenelle. Une personne décédée et un blessé pris en charge par les Pompiers de Paris. Merci d’éviter le secteur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 2, 2023

المصدر: أ ف ب