الدفاع المدني بغزة يتحدث عن مذبحة حي الشجاعية

وصف الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، ما فعلته القوات الإسرائيلية أمس السبت بالمذبحة، بعدما قصفت 50 منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة على رؤوس ساكنيها.

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وقال المتحدث إن المربع الذي قصفته القوات الإسرائيلية مكتظ بالسكان والنازحين ويقطنه أكثر من ألف مواطن، تم استهدافه بأكثر من 10 قنابل.

ولفت إلى وجود مئات القتلى، قرابة 300، لافتا إلى أن طواقم الإسعاف لم تتعامل مع الكثير من الإصابات ما يدل على العدد الكبير من الضحايا.

ولفت إلى صعوبة انتشال الجثامين لعدم وجود آليات، بعدما استهدفتها القوات الإسرائيلية.

وكان مراسلنا أفاد السبت بمقتل العشرات بحي الشجاعية جراء القصف الإسرائيلي.

وكثفت القوات الإسرائيلية، ليلة الأحد غاراتها الجوية وقصفها المدفعي في وسط وجنوب قطاع غزة، فيما تتواصل المعارك شمال القطاع.

وأفاد مراسلنا اليوم الأحد بأن المناطق الشمالية من قطاع غزة شهدت ليلة صعبة جدا، فمنذ السادسة مساء السبت وحتى هذه اللحظة، أطلقت الطائرات الحربية وسلاح المدفعية المئات من القذائف والصواريخ، ونفذت عشرات الأحزمة النارية، وقد نال مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا الحصة الأكبر من القصف.

ولفت المراسل إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه سيارات الإسعاف ومنعتها من الوصول لمنطقة حي الصبرة شمال غزة، لانتشال جثامين الضحايا.

كذلك، أفاد المراسل بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط شارع يافا شرق مدينة غزة، كذلك استهدف القصف المدفعي مخيم جباليا شمال مدينة غزة، فيما قتل وأصيب عدد غير محدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج بمدينة غزة.

المصدر: RT