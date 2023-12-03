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متحدث عسكري: لا صلة لإسرائيل بسفينتين تعرضتا لهجوم يوم الأحد في البحر الأحمر

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متحدث عسكري: لا صلة لإسرائيل بسفينتين تعرضتا لهجوم يوم الأحد في البحر الأحمر
Sputnik
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قال الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن السفينتين اللتين قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها هاجمتهما في البحر الأحمر يوم الأحد لا تربطهما أي صلة بإسرائيل.

وذكرت جماعة الحوثي أن قواتها البحرية استهدفت السفينتين الإسرائيليتين يونيتي إكسبلورر ونمبر ناين بطائرة مسيرة مسلحة وصاروخ بحري.

وقال هاغاري للصحفيين في تل أبيب "السفينتان التجاريتان اللتان تعرضتا لإطلاق صواريخ اليوم لا علاقة لهما بدولة إسرائيل".

وأضاف: "سأكرر ما قلت حتى يكون الأمر واضحا: لا علاقة لهما بدولة إسرائيل".

وتابع: "تعرضت إحدى السفينتين لأضرار جسيمة، وهي في محنة ويبدو أنها معرضة لخطر الغرق، بينما تعرضت السفينة الثانية لأضرار طفيفة".

وأشار إلى أن ناقش هذه الوقائع مع القيادة المركزية الأمريكية والأسطول السادس الأمريكي قبل إدلائه بهذه الإفادة الصحفية.

وحمل هاغاري أيضا إيران، مسؤولية هذه الهجمات.

وكان الجيش البريطاني قال في وقت سابق إنه وقع هجوم بطائرة بدون طيار وانفجارات في البحر الأحمر.

وشنّ الحوثيون في اليمن سلسلة من الهجمات على سفن في البحر الأحمر، فضلا عن إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل بينما تشن الأخيرة حربا في قطاع غزة.

 

المصدر: رويترز

 

 

 

 

 

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