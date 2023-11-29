مسؤول أمريكي: سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن

أعلن مسؤول أمريكي، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قرب مضيق باب المندب، في أحدث حلقة من سلسلة تهديدات الحوثيين.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إنه "وفقا للتقارير الأولية، اعتبرت المدمرة البحرية (يو إس إس كارني) أن الطائرة المسيرة – وهي من طراز (كيه إيه إس-04) إيرانية الصنع – تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق".

ويأتي إسقاط المسيرة اليوم الأربعاء، بعد يوم من تحليق مسيرة إيرانية على بعد 1500 ياردة من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس دوايت أيزنهاور" أثناء قيامها بإجراء عمليات الطيران في المياه الدولية بالخليج العربي.

وأعلن قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية نائب الأدميرال براد كوبر، عن تنفيذ إيران عمليات "غير آمنة وغير مهنية" قرب حاملة الطائرات أيزنهاور ومجموعة مرافقة في مياه الخليج.

وقال كوبر: "قامت طائرات إيرانية بدون طيار بأعمال غير آمنة وغير مهنية بالقرب من (يو إس إس دوايت دي أيزنهاور) أثناء قيامها بعمليات تحليق روتينية في المياه الدولية يوم 28 نوفمبر".

وأفادت وكالة "مهر" يوم أمس الثلاثاء، بأن البحرية الإيرانية ترصد الأسطول البحري الأمريكي بالطائرات المسيرة قبل دخوله مياه الخليج، وبثت البحرية الإيرانية يوم الثلاثاء مقطع فيديو، يظهر فيه أنه تم رصد الأسطول الأمريكي.

المصدر: RT + وكالات