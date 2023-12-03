حكومة غزة: مقتل أكثر من 700 فلسطيني خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 700 مواطن فلسطيني في غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية إثر الغارات الإسرائيلية.

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وقال المسؤول الحكومي إن عدد النازحين في غزة تجاوز مليون ونصف، مشيرا إلى أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة وأن القوات الإسرائيلية ترتكب المجازر بكل أنحائه.

وكان الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، وصف ما فعلته القوات الإسرائيلية أمس السبت بالمذبحة، بعدما قصفت 50 منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة على رؤوس ساكنيها.

وقال المتحدث إن المربع الذي قصفته القوات الإسرائيلية مكتظ بالسكان والنازحين ويقطنه أكثر من ألف مواطن، تم استهدافه بأكثر من 10 قنابل.

ولفت إلى وجود مئات القتلى، قرابة 300، لافتا إلى أن طواقم الإسعاف لم تتعامل مع الكثير من الإصابات ما يدل على العدد الكبير من الضحايا.

ولفت إلى صعوبة انتشال الجثامين لعدم وجود آليات، بعدما استهدفتها القوات الإسرائيلية.

وكان مراسلنا أفاد السبت بمقتل العشرات بحي الشجاعية جراء القصف الإسرائيلي.

وكثفت القوات الإسرائيلية، ليلة الأحد غاراتها الجوية وقصفها المدفعي في وسط وجنوب قطاع غزة، فيما تتواصل المعارك شمال القطاع.

المصدر: RT