الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان عدة مناطق في غزة مغادرتها

ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تطالب سكان غزة بالتوجه للملاجئ في منطقة رفح عقب إعلانه أن مدينة خان يونس منطقة قتالية وسط قصف عنيف طال مناطق واسعة من القطاع وبقنابل عملاقة.

ودعا الجيش الإسرائيلي في بيان سكان في أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن في البلوكات 36، 54-38، 221-219 للانتقال إلى مآوي النازحين المعروفة في أحياء الفخاري، والشابورة والزهور وتل السلطان.

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كما نشر منشورات يطالب فيها بالتوجه إلى ملاجئ في منطقة رفح أو المناطق الموصى بها.

وشن الجيش الإسرائيلي أمس السبت هجوما على غزة شمل مناطق واسعة من القطاع، قالت مصادر فلسطينية إنه الأكثر دموية منذ بدء الحرب وخلف مئات القتلى والجرحى نتيجة استخدام قنابل عملاقة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة في حي الشجاعية بقصف 50 عمارة سكنية ومنزلا فوق رؤوس ساكنيها وقصفها بالصواريخ والقنابل العملاقة.

وفي اليوم الثالث بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها وقف لإطلاق النار بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي وتبادل للأسرى، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط جنوب قطاع غزة.

المصدر: RT