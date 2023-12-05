أردوغان من الدوحة: نتنياهو يغامر بمستقبل المنطقة من أجل حساباته السياسية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يخاطر بمستقبل المنطقة بأسرها من أجل حساباته السياسية.

وفي كلمة له، خلال مشاركته كضيف شرف في القمة الخليجية الـ44 المنعقدة في العاصمة القطرية، الدوحة، لفت أردوغان إلى أن "قتل آلاف الأطفال والنساء، هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويجب أن تحاسب إسرائيل على ذلك".

وأكد "أننا كنا نأمل أن تكون الهدنة دائمة، ولكن ذلك للأسف لم يحدث"، مشددا على أن "هدفنا الوصول إلى دولة فلسطينية ذات استقلال وسيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "يجب أن تكون من ضمن الخيارات التي نبحثها خيار الدول الضامنة للأطراف".

من جهة أخرى، لفت إلى أن "علاقاتنا مع الدول الخليجية تشهد تطورا يوما بعد يوم"، مبينا أن "حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا شهد تطورا كبيرا ليبلغ 23 مليار دولار".

المصدر: RT