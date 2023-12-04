لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة
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- حماس ترد على تهديد الشاباك لقادتها في لبنان وتركيا وقطر
- مقتل 3 من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة
- حرب غزة.. بلينكن يجري محادثات مع رئيس الوزراء القطري حول "الرهائن والمساعدات"
- "اليونيسف": القصف الإسرائيلي الآن هو الأسوأ ويتسبب بخسائر فادحة في صفوف الأطفال
- مقتل أردني وإصابة أخيه في قصف إسرائيلي لمنزل العائلة في قطاع غزة
- حكومة غزة: قصف إسرائيل لمستشفى كمال عدوان انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني (فيديو)
- رئيس "الشاباك" يتوعد قادة "حماس" في قطر وتركيا ولبنان ويستذكر "عملية ميونخ"
يتبع..