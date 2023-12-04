المتحدث باسم "اليونيسف": الصمت تواطؤ

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، إنه "يجب أن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جزءا من وقف الحرب على الأطفال فالصمت تواطؤ".

وكتب إلدر في حسابه على منصة x: "على الرغم مما تم التأكيد عليه، فإن الهجمات في جنوب غزة لا تقل وحشية عما تعرض له الشمال. بطريقة ما، يزداد الأمر سوءا بالنسبة للأطفال والأمهات".

وأضاف: "صوتك مهم. يجب أن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جزءا من وقف الحرب على الأطفال... فالصمت تواطؤ".

Despite what has been assured, attacks in the south of #Gaza are every bit as vicious as what the north endured. Somehow, it's getting worse for children and mothers.

Your voice matters. We must believe we can be a part of Stopping The War on Children ... Silence is complicity pic.twitter.com/1kYV18YMT3 — James Elder (@1james_elder) December 4, 2023

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 قتيلا وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: RT