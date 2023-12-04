 
مباشر
عاجل
"أ ف ب": عشرات الدبابات الإسرائيلية تتوغل في جنوب قطاع غزة

المتحدث باسم "اليونيسف": الصمت تواطؤ

أخبار العالم العربي

المتحدث باسم
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wj9f

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، إنه "يجب أن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جزءا من وقف الحرب على الأطفال فالصمت تواطؤ".

وكتب إلدر في حسابه على منصة x: "على الرغم مما تم التأكيد عليه، فإن الهجمات في جنوب غزة لا تقل وحشية عما تعرض له الشمال. بطريقة ما، يزداد الأمر سوءا بالنسبة للأطفال والأمهات".

وأضاف: "صوتك مهم. يجب أن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جزءا من وقف الحرب على الأطفال... فالصمت تواطؤ".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 قتيلا وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا