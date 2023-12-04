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"اليونيسف": القصف الإسرائيلي الآن هو الأسوأ ويتسبب بخسائر فادحة في صفوف الأطفال

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Globallookpress Abed Rahim Khatib
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أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة الآن هو الأسوأ منذ بداية الحرب ويتسبب بخسائر فادحة في صفوف الأطفال.

وقال إلدر في منشور على حساب المنظمة على منصة "إكس":"أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال".

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وأضاف: "لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي".

وأعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" كاثرين راسل، في وقت سابق أن قطاع غزة أصبح مرة أخرى أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 قتيلا وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وقالت الوزارة إن "الاحتلال يركز عدوانه على مناطق قطاع غزة كافة دون استثناء ويدعي كذبا بوجود مناطق آمنة".

وأكدت أن "الاحتلال يوسّع دائرة استهداف المدنيين ولم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".

المصدر: وفا

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