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حكومة غزة: قصف إسرائيل لمستشفى كمال عدوان انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني (فيديو)

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حكومة غزة: قصف إسرائيل لمستشفى كمال عدوان انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني (فيديو)
مستشفى كمال عدوان
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قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قصف الجيش الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، "انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني".

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وأضافت حكومة غزة في بيان لها اليوم الاثنين، أن القصف "يدلل على وجود خطة إسرائيلية متكاملة ومعتمدة تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي بما يشمل مباني المستشفيات".

وتابع البيان: "قصف جيش الاحتلال بشكل مباشر أكثر من 14 مستشفى بمحافظتي غزة وشمال غزة بصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات وحاول اغتيال العديد من الأطباء، وقام باعتقال 35 طبيبا وعلى رأسهم د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي".

وطالبت حكومة غزة "المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الضوء الأخضر الذي منحوه للاحتلال باستهداف المستشفيات وموافقتهم له على تدمير القطاع الصحي في قطاع غزة كون ذلك جريمة حرب منظّمة يُعاقب عليها القانون الدولي وتُجرّمها كل القوانين والمواثيق الدولية، والسكوت عنها يعدُّ مشاركة فاعلة فيها".

وقتل وأصيب العشرات جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام، أن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف المستشفى مجددا مطالبا بإخلائه.

وبالتزامن مع ذلك، شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق دير البلح، وسط وجنوب القطاع. كما قصفت مخبز البركة وجمعية دار اليتيم بشارع البيئة في دير البلح، وسط القطاع.

وقصف الجيش الإسرائيلي مستشفيات غزة عدة مرات، بدءا من مستشفى المعمداني منتصف أكتوبر الماضي، وصولا لقصف مستشفيات الرنتيسي والعودة ومجمع الشفاء، الذي اقتحمه الشهر الماضي.

المصدر: RT

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