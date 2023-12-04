"القسام": استهدفنا 10 آليات إسرائيلية بمحور شرق غزة وأجهزنا على جنود إسرائيليين بمنطقة الشيخ رضوان

أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، أنها استهدفت 10 آليات إسرائيلية في محور شرق غزة، وأجهز مقاتلوها على جنود إسرائيليين في منطقة الشيخ رضوان.

وقالت القسام في بيان: "استهدفنا منذ صباح اليوم 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105".

وأضافت: "مجاهدو القسام أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

يتبع..