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"القسام": استهدفنا 10 آليات إسرائيلية بمحور شرق غزة وأجهزنا على جنود إسرائيليين بمنطقة الشيخ رضوان

أخبار العالم العربي

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أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، أنها استهدفت 10 آليات إسرائيلية في محور شرق غزة، وأجهز مقاتلوها على جنود إسرائيليين في منطقة الشيخ رضوان.

وقالت القسام في بيان: "استهدفنا منذ صباح اليوم 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105".

وأضافت: "مجاهدو القسام أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

يتبع..

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