إعلام إسرائيلي: إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء سقوط قذائف هاون أطلقت من لبنان على مستوطنة شتولا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بإصابة 3 جنود إسرائيليين جراء سقوط قذائف هاون أطلقت من لبنان على مستوطنة شتولا.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخي أدرعي إن حزب الله خرق الهدوء على الحدود الشماليةوأنه يضر بسكان لبنان. وأضاف في بيان: "حزب الله أثبت مجددا أنه يخل بالهدوء الذي كان يسود بمحاذاة الحدود الشمالية وسمح للعديد من سكان جنوب لبنان بالعودة إلى ديارهم.. حزب الله خرق الهدوء دعما لقتلة الأطفال ومختطفي النساء التابعين لحماس-داعش. وقد أثبت حزب الله مرة أخرى أن الدولة اللبنانية لا تتصدر سلم أولوياته. حزب الله كان الجهة التي أخلت بالهدوء على الحدود. حزب الله يضر بالدولة اللبنانية".

وأضاف: "خلال ساعات الليلة الماضية تم رصد إطلاق عدة قذائف هاون من لبنان نحو موقع عسكري في منطقة بلدة شتولا حيث أسفر الهجوم عن اصابة ثلاثة جنود بجروح طفيفة.. كما تم رصد إطلاق عدة قذائف هاون قبل قليل من لبنان نحو موقع لجيش الدفاع في منطقة بلدة يفتاح حيث ترد قوات جيش الدفاع باستهداف مصادر النيران".

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يتبع..