زوارق حربية إسرائيلية تقصف ساحلي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة

أفاد مراسلنا، اليوم الاثنين، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت ساحلي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.

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وقال المراسل إنه منذ ساعة مبكرة استهدفت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في خانيونس من بينها منزل لعائلة فرحان وأبو عليان في بني سهيلا وفياض بالقرارة وشراب وسط البلد، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص هم: لبنى شكري النجار شراب، محمد رشيد ابراهيم شراب، غادة محمد حافظ شراب، سنا عبد الخالق عبد الجواد الفرا.

كما قصفت الطائرات الحربية منزل لعائلة فياض ببلدة القرارة أسفر عن مقتل مواطنين وهما أسعد عبد الكريم عبد الرحمن فياض وزوجته سميرة محمد فياض.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزل عائلة أبو صهيب أبو عليان في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

إلى ذلك، يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي شمال شرقي مخيم البريج، وتحدث مراسلنا عن سماع أصوات اشتباكات في المكان، فيما تنفذ الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة أحزمة نارية على القواطع شمالي وجنوبي المحافظة الوسطى.

وكثفت القوات الإسرائيلية، ليل الأحد/ الاثنين غاراتها الجوية وقصفها المدفعي في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، فيما تتواصل المعارك مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في أكثر من محور.

المصدر: RT