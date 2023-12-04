لحظة تدمير مبنى قصر العدل في قطاع غزة

تداولت مواقع التواصل الاجتمعاي مشاهد توثق قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير مبنى "قصر العدل" في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وقد افتتحت الحكومة الفلسطينية قصر العدل في عام 2018 بعد عامين من انطلاق عملية تشييده عام 2016 وسط قطاع غزة، وهو مشروع مولته الحكومة القطرية.

ويتكون المبنى، الذي تم بناؤه على مساحة 11 ألف متر مربع، من خمسة طوابق تضم غرف تخزين تحت الأرض. وبلغت تكلفة المشروع 11 مليون دولار، ولكل محكمة قاعتها الخاصة والمرافق المخصصة لاستراحة الزوار وانتظارهم.

حيث تم تخصيص قاعة لكل محكمة، وللمراجعين أماكن استراحات وانتظار.

المصدر: وكالات