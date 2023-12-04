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طهران تتوعد بالرد على مقتل مستشارين لها في سوريا

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طهران تتوعد بالرد على مقتل مستشارين لها في سوريا
Legion-Media
قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قآني خلال زيارة تفقدية إلى سوريا
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أكدت إيران اليوم الاثنين أنها لن تترك أي إجراء ضد قواتها الاستشارية دون رد، وذلك بعد الإعلان مؤخرا عن مقتل ضابطين إيرانيين في سوريا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي: "لن يمر أي إجراء ضد مصالح إيران وأمنها، وكذلك قواتنا الاستشارية في سوريا، دون رد، وقد تمت تجربة هذه القضية بالفعل".

وكان الحرس الثوري الإيراني أكد السبت الماضي مقتل عنصرين من الحرس الثوري "أثناء أدائهما مهمات استشارية" في سوريا بقصف إسرائيلي.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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