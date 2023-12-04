طهران تتوعد بالرد على مقتل مستشارين لها في سوريا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wjb0
أكدت إيران اليوم الاثنين أنها لن تترك أي إجراء ضد قواتها الاستشارية دون رد، وذلك بعد الإعلان مؤخرا عن مقتل ضابطين إيرانيين في سوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي: "لن يمر أي إجراء ضد مصالح إيران وأمنها، وكذلك قواتنا الاستشارية في سوريا، دون رد، وقد تمت تجربة هذه القضية بالفعل".
وكان الحرس الثوري الإيراني أكد السبت الماضي مقتل عنصرين من الحرس الثوري "أثناء أدائهما مهمات استشارية" في سوريا بقصف إسرائيلي.
المصدر: وسائل إعلام إيرانية