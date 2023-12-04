الجيش الإسرائيلي يعلن قرب انتهاء عملياته شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن "قواته تقترب من إنجاز مهمتها العسكرية في شمال قطاع غزة".

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وقال قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي، إن "قوات المدرعات والقوات البرية الأخرى تقترب من إنجاز مهمتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وأنها تعمل في أماكن أخرى من القطاع مستهدفة حركة حماس".

وصرح البريجادير هشام إبراهيم لراديو الجيش الإسرائيلي قائلا إن "الأهداف في الجزء الشمالي تم تحقيقها تقريبا… لقد بدأنا بتوسيع التحركات البرية لتشمل أجزاء أخرى من القطاع بهدف واحد وهو الإطاحة بحركة حماس".

وكثفت القوات الإسرائيلية، ليل الأحد/ الاثنين غاراتها الجوية وقصفها المدفعي في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، فيما تتواصل المعارك مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في أكثر من محور.

المصدر: RT+ وكالات