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غالانت يؤكد من أمام حي الشجاعية أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك جنوبا

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غالانت يؤكد من أمام حي الشجاعية أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك جنوبا
Globallookpress
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من أمام حي الشجاعية أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك في جنوب غزة، وأشار إلى أن مصير مقاتلي "حماس" هنا سيكون مثل مصيرهم في الشمال.

وأضاف: "مقاتلو غولاني يعودون إلى هنا "لإغلاق الدائرة" ولن يغادروا قبل تدمير البنية التحتية الإرهابية".

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وقال غالانت، السبت الماضي، أن الجيش الإسرائيلي سيكثف هجماته على المناطق التي لم يهاجمها من قبل. مضيفا: "نحن نهاجم في أماكن لم نهاجمها حتى الآن، وسوف يتكثف هجومنا".

كما ذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن "قواته تقترب من إنجاز مهمتها العسكرية في شمال قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، ارتفاع عدد القتلى إلى 15899 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع، 70% منهم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT

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