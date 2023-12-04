 
مباشر

الصحة بغزة: ارتفاع عدد القتلى إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع

أخبار العالم العربي

الصحة بغزة: ارتفاع عدد القتلى إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wjci

أعلنت وزارة الصحة بغزة الاثنين، ارتفاع عدد القتلى إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، 70% منهم من الأطفال والنساء.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة
لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إن مستشفيات قطاع غزة تعجز عن التعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 42 ألف جريح، متابعا: "نطالب بتفعيل القانون الإنساني لحماية مستشفيات غزة".

وأضاف "نطالب بتدخل الأمم المتحدة لمنع الكارثة الصحية بمراكز الإيواء".

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "الاحتلال دمر 56 مؤسسة صحية بالكامل واعتقل 35 من الكوادر الطبية"، مطالبا الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالضغط من أجل الإفراج عن طواقمنا في سجون الاحتلال وبتوفير ممر آمن لدخول الإمدادات الطبية والوقود وخروج الجرحى.

وكثفت القوات الإسرائيلية، ليل الأحد/ الاثنين غاراتها الجوية وقصفها المدفعي في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، فيما تتواصل المعارك مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في أكثر من محور.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا