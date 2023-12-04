بوتين: الصراع في الشرق الأوسط طال أمده وبات يمثل كارثة إنسانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الوضع الذي وصل إليه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي طال أمده، اكتسب سمات كارثة إنسانية حقيقية.

وأضاف الرئيس الروسي في كلمة بمناسبة تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب لدى موسكو: "إنكم تترأسون سفاراتكم في فترة صعبة للغاية بالنسبة للعلاقات الدولية، حيث تتزايد الأزمات في السياسة والاقتصاد العالمي، وتشتد الصراعات الإقليمية، إلى جانب حالة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي الذي طال أمده، وأصبح مأساويا، فإن هذه المأساة اكتسبت ملامح كارثة إنسانية حقيقية".

وكان بوتين قد شدد في أكثر من مناسبة على موقف روسيا الثابت المتمسك بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 بما يحقق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني.

المصدر: RT