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بوتين في رسالته لعباس: "قيام دولة فلسطينية على حدود 67 أساس لحل الصراع والتسوية العادلة"

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بوتين في رسالته لعباس:
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أكد الرئيس فلاديمير بوتين في رسالة بعثها لنظيره الفلسطيني محمود عباس "ثبات موقف روسيا المتمسك بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، تحقق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني".

وجاء في رسالة الرئيس الروسي التي قرأها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: "في ظل الصراع الدموي الذي يتسبب بأشكال لا تحصى من معاناة المدنيين في فلسطين، نشدد بشكل خاص على موقف روسيا الثابت المتمسك بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 بما يحقق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني".

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وشدد بوتين على أن قيام دولة فلسطينية شرط أساسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية شاملة ودائمة وعادلة.

وحول زيارة عباس إلى موسكو، أكد بوغدانوف أنه لم يتم تحديد موعد معين لها بعد، لكنها قائمة ولم يتم إلغاؤها.

المصدر: تاس

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