الكرملين يعلن تأجيل زيارة محمود عباس إلى موسكو

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تأجيل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو، دون أن يشير إلى سبب التأجيل، أو الموعد التالي المحتمل لهذه الزيارة.

وقال بيسكوف في إجابة للصحفيين حول زيارة الرئيس الفلسطيني: "كلا، لا يوجد أي دقة في التفاصيل بعد، الزيارة تأجلت، ولا نعرف بعد إلى متى، إلا أن الاتصالات مستمرة".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد قال مؤخرا إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي كانت مقررة في منتصف نوفمبر، تأجلت "بناء على طلب القيادة الفلسطينية"، مضيفا أن الجانب الفلسطيني لفت إلى أن الوضع الصعب في المنطقة يجعل الرئيس عباس لا يرغب في مغادرتها، وأن موسكو تتقبل ذلك بتفهم.

المصدر: نوفوستي