وزير الدفاع المصري: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة

قال وزير الدفاع المصري، محمد زكي، الاثنين، إن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة، مشيرا إلى "تصعيد عسكري يهدف لتصفيتها".

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وأكد خلال افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" في القاهرة، بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وعدد من وزراء دفاع ورؤساء هيئات أركان في دول عدة أن التعاون المشترك هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الأمن والتنمية والرخاء للدول والشعوب المحبة للسلام.

وشدد "على أنه لا بد للسلام من قوة تحميه تؤمن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، وهذا واقع نشهده جميعا".

وتابع: "سوف تظل قواتنا المسلحة حارسة وحماية لهذا الوطن، محافظة على أمنه واستقراره، ساعية إلى امتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية، في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام".

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، الذي تنظمه مصر خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر.

المصدر: RT