"حزب الله" يستهدف آليتين لسلاح الهندسة الإسرائيلي ويوقع "قتلى وإصابات"

أعلن "حزب الله" اللبناني ليل الاثنين، استهداف آليتين تابعتين لسلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي، في الأحراش المقابلة لموقع "راميا"، مما أدى إلى وقوع ‏طاقمهما "بين قتيل وجريح".

ولفت "حزب الله" إلى أن "الآليتين أصيبتا بصواريخ موجهة مما أدى إلى احتراقهما ووقع طاقمهما بين قتيل وجريح".

وجاء في بيان الحزب: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:40 من مساء ‌‌‏يوم الاثنين 4-12-2023 آليتين تابعتين لسلاح الهندسة في جيش الاحتلال ‏الإسرائيلي خلال العمل على إشعال النيران في الأحراش المقابلة لموقع راميا".

وأضاف: "‏أصيبت الآليتان إصابة مباشرة بالصواريخ الموجهة، مما أدى إلى احتراقهما ووقوع ‏طاقمهما بين قتيل وجريح". ‏

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، بإصابة 3 جنود إسرائيليين جراء سقوط قذائف هاون أطلقت من لبنان على مستوطنة شتولا.

فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق إصابة مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي بموقع عسكري في "بيت هيلل" قرب حدود لبنان، بصاروخين مضادين للدبابات أطلقهما "حزب الله" يوم الأحد.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

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المصدر: RT