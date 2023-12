لولوة الخاطر تعلق على زيارة الناشط القطري غانم المفتاح لجرحى غزة

رغم الوجع والفقد والحرمان واستشهاد عشرين شخص من أسرته ليبقى هو وأبوه فقط، لا زال ذلك البطل قادرًا على الابتسام#غانم_المفتاح

Despite the pain, loss, and deprivation, having lost twenty family members, leaving him and his father alone, this hero still…