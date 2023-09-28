الشاب القطري غانم المفتاح يكشف سر طوافه على يده وليس بكرسي متحرك أثناء العمرة (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب القطري غانم المفتاح كشف فيه سبب طوافه على يديه أثناء أدائه مناسك العمرة، وليس بكرسي متحرك .

وتداول رواد مواقع التواصل والصقحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي نشره الشاب غامن المفتاح، حيث حرص على أن يقوم بالطواف والسعي على يديه، بين الصفا والمروة، دون استخدام كرسي متحرك.

وفي مقطع الفيديدو، رد المؤثر القطري على تساؤلات متابعيه حول السبب، قائلا: "استحيت من ربي أن أطوف على كرسي والله منعم علي بقوة يدي، متابعا: "أجمل شعور لما لمست كفي، أرض الحرم الطاهر.. قشعر كل جسمي كأنه كهربا دخلت فيه وقوة سرت في عروقي".

وأضاف: "كنت قريب من أرضه وروحي في السما.. شعور جميل ما أقدر أوصفه.. حسيت نفسي أني أطول الطوافين قامة مع صغر جسمي.. حسيت جسمي اكتمل"، لافتا إلى شعوره بالأمان بالقول: "فقدت إحساسي بالبشر، ما كنت أشوف حد.. كأني أطوف حول الكعبة بنفسي.. كنت مطمئن ما كنت خايف من حد يدهسني لأني كنت في حماية رب العالمين. ثم أمن الحرم اللي ما قصروا معاي".

واستطرد الشاب القطري: "دعيت ربي وشكرته وحمدته على نعمة قوة يدي.. وعلى كل النعم الظاهرة والباطنة اللي أنعمها علي".

وختم: "أتمنى أكون قدرت أوصلكم سبب طوافي بيدي، وسلامتكم".

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب التشطاء في منصة إكس عن إعجابهم الشديد بتصرف الشاب القطري، مثنيين على أدائه العمرة بهذه الوضعية.

المصدر: RT