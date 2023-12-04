بريطانيا تندد بهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر

أصدرت الحكومة البريطانية بيانا اليوم الاثنين، نددت من خلاله بهجمات شنها الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وقالت الحكومة في بيانها: "المملكة المتحدة ملتزمة بضمان سلامة الشحن في المنطقة"، مضيفا أن هذه الحوادث "أظهرت أهمية وجود البحرية الملكية هناك".

وأشار البيان إلى أن تلك الهجمات "تم التخطيط لها بالكامل من قبل إيران".

وأضاف: "لقد قدمت إيران منذ فترة طويلة الدعم العسكري والسياسي للمسلحين الحوثيين، وهي تتحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وشركائها".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية أعلنت أن قواتها البحرية استهدفت صباح يوم الأحد سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".

وأعلنت الجماعة يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".

المصدر: رويترز