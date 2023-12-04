بريطانيا: طاقم السفينة التي تعرضت للهجوم في مضيق باب المندب لم يصب بأذى

قال مكتب التجارة البحرية البريطاني (UKMTO)، إن طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار في مضيق باب المندب لم يصب بأذى.

وأوضح المكتب في بيان أنه تلقى تقريرا عن هجوم شنته أنظمة جوية غير مأهولة (UAS) في محيط باب المندب، في الموقع 1516E 04142E، مبينا أن السفينة أفادت بعدم وقوع إصابات على متنها وأنها تقوم بمغادرة المنطقة بأقصى سرعة.

ويوم أمس، قال المكتب إنه تلقى تقارير عن نشاط طائرات بدون طيار وانفجار محتمل في منطقة مضيق باب المندب، ملتقى البحر الأحمر وخليج عدن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إسقاط عدة طائرات مسيرة، بعد هجمات استهدفت سفن شحن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها البحرية استهدفت صباح يوم الأحد سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".

وأكد المتحدث باسم الحوثيين أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي "حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

المصدر: RT