الجيش الأمريكي يعلن إسقاط عدة مسيرات بعد هجمات استهدفت سفن شحن في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الاثنين، إسقاط عدة طائرات مسيرة، بعد هجمات استهدفت سفن شحن في البحر الأحمر.

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وقالت "سنتكوم" في بيان لها على منصة "إكس": "وقعت اليوم 4 هجمات على 3 سفن تجارية منفصلة تعمل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن هذه السفن الثلاث ترتبط بـ 14 دولة منفصلة.

وأضاف البيان، أن المدمرة "Arleigh-Burke Class USS CARNEY" استجابت لنداءات الاستغاثة من السفن، وقدمت المساعدة.

وتابع: "في حوالي الساعة 9:15 صباحا بتوقيت صنعاء، اكتشفت السفينة CARNEY هجوما صاروخيا باليستيا مضادا للسفن، تم إطلاقه من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه السفينة M/V UNITY EXPLORER، مما أثر على المنطقة المجاورة للسفينة".

وقالت "سنتكوم" إن: "UNITY EXPLORER هي سفينة شحن ترفع علم جزر البهاما، وتمتلكها وتديرها المملكة المتحدة، ويعمل بها بحارة من دولتين. وكانت السفينة كارني تقوم بدورية في البحر الأحمر واكتشفت الهجوم على سفينة UNITY EXPLORER".

وأضافت: "في حوالي الساعة 12 ظهرا، وأثناء وجودها في المياه الدولية، تصدت المدمرة CARNEY لطائرة بدون طيار أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وأسقطتها. وكانت الطائرة بدون طيار متجهة نحو المدمرة رغم أن هدفها المحدد غير واضح. لا يمكننا في الوقت الحالي تقييم ما إذا كانت CARNEY هدفا للطائرات بدون طيار. ولم تقع أضرار بالسفينة الأمريكية أو إصابات بين أفرادها".

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وتابع البيان: "في هجوم منفصل في حوالي الساعة 12:35 ظهرا، أفاد موقع UNITY EXPLORER أنهم أصيبوا بصاروخ أطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. واستجابت المدمرة CARNEY لنداء الاستغاثة. وأثناء المساعدة في تقييم الأضرار، اكتشف CARNEY طائرة بدون طيار أخرى، فتم تدمير الطائرة دون أي ضرر أو إصابات على متن CARNEY أو UNITY EXPLORER. وأبلغت UNITY EXPLORER عن أضرار طفيفة ناجمة عن الهجوم الصاروخي".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه "في حوالي الساعة 3:30 مساء أصيبت السفينة M/V NUMBER 9 بصاروخ تم إطلاقه من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أثناء عملها في ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر. وأبلغت ناقلة البضائع التي ترفع علم بنما والمملوكة والمدارة من قبل برمودا والمملكة المتحدة عن وقوع أضرار ولم تقع إصابات".

Today, there were four attacks against three separate commercial vessels operating in international waters in the southern Red Sea. These three vessels are connected to 14 separate nations. The Arleigh-Burke Class destroyer USS CARNEY responded to the distress calls from the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 3, 2023

وقالت إنه "في حوالي الساعة 4:30 مساء، أرسلت السفينة M/V SOPHIE II نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم بصاروخ. واستجابت المدمرة الأمريكية مرة أخرى لنداء الاستغاثة ولم يبلغ عن وقوع أضرار جسيمة. وبينما كانت CARNEY في طريقها لتقديم الدعم، أسقطت طائرة بدون طيار متجهة باتجاهها. وSOPHIE II هي سفينة نقل بضائع ترفع علم بنما، ويتكون طاقمها من بحارة من ثماني دول".

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية على أن هذه الهجمات "تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري"، مشيرة إلى أن جماعة أنصار الله "عرضت حياة الطواقم الدولية التي تمثل بلدانا متعددة حول العالم للخطر".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها البحرية استهدفت صباح يوم الأحد سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".

وأكد المتحدث باسم الحوثيين أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي "حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

المصدر: RT