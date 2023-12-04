"سرايا القدس" و"كتائب القسام" تكشفان عن خوض معارك ضارية في خانيونس

أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" مساء الاثنين، أن مقاتليهم يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خانيونس.

وأكدت كتائب "القسّام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها أنها استهدفت ناقلتي جند ودبابة، وجاء في بيانها: "مجاهدو القسام يستهدفون ناقلتي جند ودبابة صهيونية بعبوة شواظ وقذائف "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس".

من جهتها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية، وجاء في بيانها: "يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خانيونس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة الماضية، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة الاثنين، ارتفاع عدد القتلى إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، 70% منهم من الأطفال والنساء.



المصدر: RT