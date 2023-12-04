"الجهاد الإسلامي": المقاومة بخير والجيش الإسرائيلي أجبر على التراجع

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحاج موسى، أن "المقاومة بخير"، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي أجبر على التراجع.

وقال موسى: "المقاومة أجبرت جيش الاحتلال على التراجع والحل الوحيد لتسليم الأسرى لدى المقاومة هو تبييض السجون الإسرائيلية".

وتابع: "جيش الاحتلال فشل على كل المستويات في قطاع غزة، سرايا القدس والمقاومة بخير واستهداف المستوطنات خير دليل على ذلك"، مشيرا إلى أن "المقاومة الإسلامية في لبنان جزء لا يتجزأ من معركتنا مع الاحتلال".

وتأتي تصريحات المتحدث باسم "الجهاد الإسلامي" تزامنا مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من أمام حي الشجاعية أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك نحو جنوب غزة، وأشار إلى أن مصير مقاتلي "حماس" هناك سيكون مثل مصيرهم في الشمال.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة الاثنين، ارتفاع عدد القتلى إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، 70% منهم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT