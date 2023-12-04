القوات الإسرائيلية تقتحم جنين ومخيمها واندلاع اشتباكات

أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فجرا، حيث اندلعت مواجهات مع المسلحين الفلسطينيين.

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وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية مدعومة بنحو 30 آلية عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور، خاصة المحور الشرقي، وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها، بينما نشرت القوات الإسرائيلية قناصتها على أسطح عدد من المنازل والمباني.

وقالت كتائب القسام في الضفة الغربية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواجهات شهدت "انفجارات عنيفة ناجمة عن تفجير المقاومة للعبوات الناسفة بقوات الاحتلال بالحي الشرقي"، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مدينة جنين عقب تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في عدة أحياء بالمدينة تركزت بالحي الشرقي.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات وقرى: برقين، وسيلة الظهر، والفندقومية، وجبع، وعجة، وعنزا، وعرابة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش داخلها، واعتقلت عددا من المواطنين.

إلى ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم أيضا بلدة سلواد شرق رام الله، وقرية جفنا، ومخيم الجلزون شمالا، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت عددا من المواطنين.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية