الطوارئ الروسية: أرسلنا أكثر من 288 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة

صرح مدير قسم المعلومات في وزارة الطوارئ الروسية، رومان أوخوتينكو، أنه تم تسليم أكثر من 288 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزّة بالفعل، عن طريق الرحلات الجوية التابعة للوزارة.

وقال أوخوتينكو: "في المجمل، قامت 12 رحلة جوية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بتسليم أكثر من 288 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش موجهة لسكان غزّة".

هذا ووصلت ليل اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية تقل مواطنين روس وأقاربهم، تم إجلاؤهم من قطاع غزّة، إلى مطار "دوموديدوفو" في موسكو، وكانت هذه الرحلة هي الأولى في شهر ديسمبر.

كما صرحت وزارة الطوارئ أنه من بين 120 روسيا وأفراد عائلاتهم الذين وصلوا من القاهرة إلى موسكو، كان هناك 30 طفلا، في المجموع، تم بالفعل إجلاء أكثر من 880 شخصا إلى روسيا، بينهم أكثر من 380 طفلا.

وفي نهاية نوفمبر، أعلن أوخوتينكو عن تسليم الدفعة الحادية عشرة من الشحنات الإنسانية من روسيا إلى قطاع غزة.

يذكر أنه تم تعليق عمليات إجلاء الأجانب من غزة خلال أيام الهدنة بين "حماس" إسرائيل، وأعلنت البعثة الروسية في فلسطين السبت 2 ديسمبر استئناف عملية إجلاء المواطنين الروس وأقاربهم الفلسطينيين من القطاع بعد تجدد الأعمال القتالية هناك.

وفي نهاية نوفمبر، أفادت الطوارئ الروسية بأن 750 مواطنا عبروا معبر رفح منذ بداية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير، فيما ذكرت الخارجية الروسية أن ما مجموعه نحو 950 شخصا تقدموا بطلب المساعدة في مغادرة غزة.

المصدر: نوفوستي