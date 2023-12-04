حركة حماس في لبنان تعلن إطلاق طلائع "طوفان الأقصى"

أعلنت حركة حماس في لبنان، اليوم الاثنين، عن تأسيس وإطلاق طلائع "طوفان الأقصى".

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وقالت الحركة في بيان إن "هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من قدرات الرجال والشباب العلمية والفنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وكانت عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نفذت عددا من عمليات الاشتباك وإطلاق الصورايخ انطلاقا من الحدود اللبنانية باتجاه إسرائيل منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

من جهة أخرى، اغتالت القوات الإسرائيلية بغارة نفذتها مسيرة بمدينة صور جنوب لبنان نائب قائد القسام في لبنان وعددا من مرافقيه.

وكانت تقارير إسرائيلية تحدثت بوقت سابق، عن أن حركة حماس قررت عام 2014 إنشاء وحدة قتالية جديدة في لبنان، من أجل "فتح جبهة إضافية ضد إسرائيل في النزاعات المستقبلية"، مشيرة إلى أن أول هجوم من قبل هذه الوحدة على إسرائيل جاء خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحماس في شهر مايو 2021، عندما أطلقت 4 صواريخ على شمال إسرائيل من لبنان.

ولفتت التقارير التي نشرتها "يديعوت أحرونوت" و"تايمز أوف إسرائيل" منذ عامين، إلى أن مركز الوحدة الجديدة مدينة صور جنوب لبنان، وأن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، مكلف بقيادتها.

المصدر: RT