الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 200 هدف لـ"حماس" شمالي غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الليلة الماضية حوالي 200 هدف تابع لحركة "حماس"، مؤكدا أنه تمكن من تدمير "بنى تحتية إرهابية وضعت داخل مدارس شمال قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "القوات البرية قامت بتدمير بنية تحتية إرهابية وضعت داخل مدرسة في بيت حانون، حيث استخدمت لمهاجمة قواتنا. في محيط المدرسة تم العثور كذلك على فتحتي نفقين إحداهما مفخخة، وساحة عبوات ناسفة ووسائل قتالية".

وأفاد بأن "طائرة تابعة لسلاح الجو بتوجيه من منظومة الهجوم التابعة للواء النيران 282 شنت غارة على سيارات احتوت على صواريخ، وقذائف هاون ووسائل قتالية أخرى ومنعت استهداف القوات على المدى الفوري، كما وهاجمت طائرة أخرى ودمرت بنية تحتية عسكرية تم استخدامها لتنفيذ كمين بصواريخ مضادة للدروع ضد قواتنا".

وأضاف: "قامت القوات بتوجيه طائرات تابعة لسلاح الجو لتقضي على مجموعة مخربين في جباليا. ولاحقا هاجمت القوات مستودع الوسائل القتالية الذي انطلق منه المخربون. كما هاجمت قوات تابعة لسلاح البحرية عدة أهداف تابعة لحماس، من بينها موقع استطلاع تابع للقوة البحرية الحمساوية وبنى تحتية إرهابية في مرسى غزة".

المصدر: الجيش الإسرائيلي