الصحة الفلسطينية: مقتل 464 مواطنا في الضفة خلال 2023 و256 منذ 7 أكتوبر
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الاثنين أن حصيلة القتلى على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 464، بينهم 256 قتيلا منذ 7 أكتوبر.
جاء ذلك بعد أن أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة عن مقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي واحتجاز جثمانيهما خلال اقتحام قلقيلية أمس الأحد.
وكانت هيئة الأسرى ونادي الأسير أعلنا الأحد أن عدد الاعتقالات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء "طوفان الأقصى" بلغ نحو 3480 حالة.
المصدر: RT