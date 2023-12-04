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لابيد: نتنياهو يتحمل مسؤولية الفشل وعليه الرحيل

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لابيد: نتنياهو يتحمل مسؤولية الفشل وعليه الرحيل
AFP
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طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالرحيل عن السلطة، بسبب "فقدان ثقة الشعب وجهاز الأمن"، محملا إياه "مسؤولية الفشل".

وقال لابيد على منصة "إكس":"من كتبت الكارثة على اسمه، وفقد ثقة الجهاز الأمني ​​وثقة الشعب، ويتحمل مسؤولية الفشل، فليفعل الأمر النزيه الوحيد.. فليرحل ويترك غيره يصحح المسار".

وفي مؤشر على تفاقم الخلاف والاعتراضات على نتنياهو وقراراته، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى رفض وزير الدفاع يواف غالانت، في وقت سابق، مشاركته في مؤتمر صحفي عقد بقاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب قائلا: إنه "اختار ما اختار".

كما نشرت القناة 13 العبرية، استطلاعا للرأي كشف أن 76% من الذين شاركوا، أكدوا أنه يجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يستقيل فورا أو في نهاية الحرب من منصبه.

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المصدر: RT

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