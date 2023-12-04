وزير التراث الإسرائيلي: "يجب إحالة الإرهابيين إلى الله"

طالب وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بإعدام الأسرى الفلسطينيين، حتى لا يتم إطلاق سراحهم في أي أنواع من المفاوضات.

وتطرق إلياهو في مقابلة مع موقع Ynet إلى إطلاق النار الذي وقع في القدس قبل أيام والذي أدى إلى مقتل يوفال كاستلمان، وهو مستوطن إسرائيلي "ساعد في تحييد الإرهابيين"، حسب تصريح الوزير الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت".

وقال إلياهو لموقع إن هذه "مسألة جديرة بالملاحظة. المواطنون في هذه الحرب هم الذين يتصرفون بشكل صحيح، وهم الذين يحرسون. علينا أن نثق بهم. يجب الاعتراف بالعائلة من قبلنا ومن قبل جميع الأشخاص الذين أنقذهم. كان هناك خلل وهذا أمر مؤسف للغاية".

ودعا إلى "إعدام الإرهابيين في الميدان"، مضيفا: "نحن دولة قانون، لكننا بحاجة ماسة إلى إحالة هؤلاء الإرهابيين إلى الله حتى لا يتم إطلاق سراحهم في صفقات".

השר עמיחי אליהו ל-ynet Live: "קורא לבצע וידוא הריגה במחבלים, שלא ישתחררו בעסקאות"https://t.co/i6HpfIQK6upic.twitter.com/k72NQnbHep — ynet עדכוני (@ynetalerts) December 4, 2023

المصدر: Ynet