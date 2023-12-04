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الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي طلب منا إخلاء مستودع طبي في غزة خلال 24 ساعة

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الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي طلب منا إخلاء مستودع طبي في غزة خلال 24 ساعة
AP
غزة
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي طلب منها إخلاء مستودع طبي في غزة خلال 24 ساعة.

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وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الوكالة الأممية بوجوب إخلاء مستودع للمساعدات الطبية في جنوب غزة، قبل أن تجعله "العمليات البرية" في المنطقة خارجا عن الخدمة.

وجاء في منشور للمدير العام على منصة "إكس": "اليوم، تبلغت منظمة الصحة العالمية من جيش الدفاع الإسرائيلي بوجوب نقل إمداداتنا من مستودعنا الطبي في جنوب غزة في غضون 24 ساعة، لأنّ عمليات برية ستضعه خارج الخدمة"، موضحاً أنّه ناشد إسرائيل "سحب الأمر".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بغزة الاثنين، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وكثفت القوات الإسرائيلية، ليل الأحد/ الاثنين غاراتها الجوية وقصفها المدفعي في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، فيما تتواصل المعارك مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في أكثر من محور.

المصدر: أ ف ب

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