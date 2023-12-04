الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لمعركة قتل فيها اثنان من عسكرييه (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لمعركة اندلعت وجها لوجه مع مقاتلي حركة "حماس" في شمال قطاع غزة، قتل على أثرها اثنان من جنوده.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أثناء القتال الذي دار بين قوات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، دخل مقاتلو الكتيبة 601 مبنى حيث واجهوا مقاتلي "حماس" الذين فتحوا النار عليهم.

وأضاف أنه خلال المعركة التي دارت داخل المبنى قتل العقيد بن زوسمان والرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام وأصيب مقاتلان آخران.

إقرأ المزيد

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأحد مقتل ضابط وجندي في صفوفه، خلال معارك في شمال ووسط قطاع غزة. وأشار إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وصل إلى 398.

المصدر: وكالات