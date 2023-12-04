حرب غزة.. بلينكن يجري محادثات مع رئيس الوزراء القطري حول "الرهائن والمساعدات"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، أنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء القطري، بشأن جهود "إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة"، و"زيادة المساعدات للمدنيين في القطاع".

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وقال الوزير الأمريكي في منشور عبر صفحته على منصة "أكس": "تحدثت مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حول الجهود المستمرة لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن وزيادة مستويات المساعدات للمدنيين في غزة".

Spoke with Qatari Prime Minister Al Thani about ongoing efforts to facilitate the safe return of all hostages and further increase levels of aid to civilians in Gaza. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 4, 2023

وتواصل قطر مساعيها، التي أسفرت عن هدنة لـ7 أيام وتبادل للأسرى بين حركة حماس وتل أبيب، بالاشتراك مع أطراف دولية أخرى، للتوصل مجددا إلى اتفاق لوقف النار.

وفي هذا الإطار، أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ليلة الأحد، أنه أجرى مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أمير قطر في منشور عبر صفحته على منصة "أكس"، إن "مباحثاتنا مع الرئيس الفرنسي ماكرون اليوم في الدوحة، تأتي ضمن مساعينا المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة".

وأضاف الشيخ تميم قائلا: "نعمل في كل الاتجاهات ومع كل الشركاء لحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين، ونأمل في أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره المنوط لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية".

وكان بلينكن، غادر إسرائيل صباح الجمعة الماضي بعد دقائق من انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف القتال، مؤكدا أن بلاده تركز حاليا على "إعادة جميع الرهائن في غزة" إلى بيوتهم والعمل على ألا تتوسع دائرة العنف بالمنطقة.

المصدر: RT