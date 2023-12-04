مصدر: مجموعة الاتصال حول غزة تزور واشنطن هذا الأسبوع

قال مصدر دبلوماسي في أنقرة، لمراسل "نوفوستي"، إن مجموعة الاتصال الخاصة بحل الوضع في غزة، ستزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات مع الإدارة الأمريكية.

ويشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة الاتصال المذكورة، من وزراء خارجية سبع دول (تركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر والعربية السعودية)، وذلك في أعقاب قمتي منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض. وفي وقت سابق، عقدت المجموعة مفاوضات في بكين وموسكو ولندن وباريس. وشارك في بعض مفاوضات المجموعة وزير الخارجية الفلسطيني والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

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وأضاف المصدر: "نتوقع عقد مفاوضات مجموعة الاتصال في الولايات المتحدة هذا الأسبوع". ورفض المصدر تقديم أية توقعات حول نتائج هذه المفاوضات.

في وقت سابق، انتهت الهدنة بين إسرائيل وحماس، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس، انتهكت الهدنة وفتحت النار على الأراضي الإسرائيلية، ولذلك استأنف الجيش الإسرائيلي أعماله القتالية ضد عناصر حماس في قطاع غزة.

قبل ذلك وبواسطة قطرية، توصلت إسرائيل وحركة حماس، إلى أول اتفاق بينهما منذ تصاعد النزاع في 7 أكتوبر.

واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام من أجل التبادل عشرات الرهائن والمعتقلين المحتجزين لدى الجانبين. وبدأت الهدنة التي استمرت أربعة أيام في 24 نوفمبر الساعة 07.00 بالتوقيت المحلي (08.00 بتوقيت موسكو)، ثم تم تمديدها مرتين - أولا لمدة يومين، ثم ليوم آخر.

المصدر: نوفوستي