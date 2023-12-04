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رئيس تشيلي يتهم إسرائيل بـ "بالوحشية"

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رئيس تشيلي يتهم إسرائيل بـ
Gettyimages.ru
رئيس تشيلي غابرييل بوريتش
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وصف رئيس تشيلي غابرييل بوريتش تصرفات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة بـ "القسوة الوحشية" بسبب مقتل عدد كبير من الأطفال".

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وفي تعليقه على الأنباء حول حصيلة الضحايا بين الأطفال الفلسطينيين كتب بوريتش في صفحته على إنستغرام: "قسوة وحشية من نتنياهو وحكومته".

وأفادت المديرة التنفيذية لصندوق اليونيسيف، كاترين راسل، سابقا، بمقتل أكثر من 5.3 ألف طفل في قطاع غزة خلال الأيام الـ48 للقصف الإسرائيلي، واصفة القطاع بأنه أكثر مكان خطورة بالنسبة للأطفال.

المصدر: تاس

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