وزير خارجية نيكاراغوا يصل رام الله بعد 24 ساعة سفر للتنديد بـ"العدوان الوحشي" الإسرائيلي

أعلنت نيكاراغوا الثلاثاء أن وزير خارجيتها، دنيس مونكادا، وصل الضفة الغربية لإبداء تضامن حكومة الرئيس دانيال أورتيغا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة "العدوان الوحشي" الإسرائيلي.

وقالت روزاريو موريلو التي تشغل في آن معا مناصب السيدة الأولى ونائبة الرئيس والمتحدثة باسم الحكومة لوسائل إعلام رسمية إن وزير الخارجية "وصل إلى مدينة رام الله، في فلسطين البطلة، بعد أكثر من 24 ساعة من السفر".

إقرأ المزيد

وأضافت أن "مهمة وزيرنا التي أوكلها إليه قائدنا هي أن ينقل باسم شعبنا وحكومتنا تضامننا الأخوي والنضالي" مع الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن مونكادا سيلتقي في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتؤيد نيكاراغوا الاعتراف بدولة فلسطين، وقد فتحت سفارة في رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية.

لكن ماناغوا تحتفظ أيضاً بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، استؤنفت في 2017 بعدما انقطعت طيلة سبع سنوات.

المصدر: ا ف ب