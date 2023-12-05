رغم تكذيب "حماس".. نتنياهو يزعم تعرض رهينات إسرائيليات لاعتداءات جنسية واغتصاب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إنه سمع قصصا عن اعتداءات جنسية خلال اجتماع مع الرهائن الذين أعادتهم حماس خلال فترة الهدنة في غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سمعت، وسمعتم أنتم أيضا، عن اعتداءات جنسية وحوادث اغتصاب وحشية لا مثيل لها".

وفي وقت سابق، اعتبرت حركة "حماس" أن اتهامها بارتكاب أعمال عنف جنسي خلال هجومها على إسرائيل قبل نحو شهرين هو "أكاذيب" هدفها "شيطنة المقاومة".

ونددت "حماس" في بيان لها أمس الاثنين، بـ"الحملات الصهيونية المضللة والتي تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة وهدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية".

وقالت: "نعد هذه الحملة المضللة جزءا من سلسلة الأكاذيب التي تروجها ماكينة الدعاية الصهيونية، والتي ظهر كذب ادعاءاتها وليس آخرها كذبة استخدام مشفى الشفاء الطبي لأغراض عسكرية".

المصدر: رويترز