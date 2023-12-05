"سرايا القدس": الاشتباكات والكمائن ما زالت في ذروتها على جميع محاور القتال

أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أبو حمزة أن الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي والكمائن في قطاع غزة ما زالت في ذروتها على جميع محاور القتال.

وقال أبو حمزة في سلسلة تدوينات على "تلغرام": "نطمئن أبناء شعبنا أن سرايا القدس والمقاومة ما زالت بألف خير وأن المجاهدين في ميادين الاشتباك حاضرون بمعية الله وقوته لصد العدو وأرتال دباباته الحاقدة والساعات القادمة ستشهد مزيدا من الاستبسال والتصدي والتدمير لآلياته المتوغلة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الكريم".

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وأضاف: "نؤكد على ثبات مقاتلينا وجهوزيتهم في أرض الميدان على كافة المحاور في غزة العزة والصمود، وإن ما صدر من وسائط إعلامية من أبطال سرايا القدس ما هو إلا جزء يسير مما ينتظر العدو من التحام مقاتلينا وأن الاشتباكات والكمائن ما زالت في ذروتها في جميع محاور القتال، إذ ليس على أرضنا سوى القتل أو الإصابة بالعجز والرعب ولن يملك في نهاية المطاف إلا الرحيل عن أرضنا إن شاء الله".

وتابع: "نعلن بحول الله تعالى عن تدمير عدد من آليات العدو وجيشه المهزوم بالوسائط النارية المناسبة في محاور التقدم شرق خانيونس والقرارة وشرق مدينة غزة، ونؤكد أن مجاهدينا أوقعوا اصابات محققة في صفوف جنود العدو".

كما أعلنت "كتائب عزالدين القسام" أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية منذ صباح أمس الثلاثاء وتمكنوا من تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة من المحتمل أن تجعل إسرائيل تدفع ثمنا أكبر مما دفعته بالشمال، داعية إلى خفض التوقعات بشأن العملية العسكرية.

ومن جهته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن موجودون في قلب منطقة خانيونس، نشهد أكثر الأيام كثافة منذ بدء المناورة البرية من حيث عدد المخربين القتلى، وعدد الاشتباكات وإطلاق النيران برا وجوا".

المصدر: RT