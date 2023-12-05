إنها الحرب الأطول بتاريخ إسرائيل!

مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ59، تصبح هذه أطول حرب خاضتها إسرائيل في تاريخها.

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ومنذ تأسيسها في عام 1948، خاضت إسرائيل عددا من الحروب والانتفاضات، أبرزها: حرب 1948، العدوان الثلاثي عام 1956، النكسة أو حرب حزيران أو حرب الأيام الستة عام 1967، حرب الاستنزاف عام 1967، حرب أكتوبر عام 1973، حرب جنوب لبنان 1978، اجتياح لبنان عام 1982، الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو انتفاضة الحجارة عام 1987، الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة الأقصى التي اندلعت في سبتمبر 2000، حرب تموز على لبنان عام 2006.

ومنذ 15 عاما، شنت إسرائيل 3 حروب على قطاع غزة أولها بدأ في ديسمبر 2008 واستمر إلى 18 يناير 2009، أما الحرب الثانية على غزة فكانت في العام 2014 واستمرت لمدة 50 يوم تقريبا، فيما شهد العام 2021 الحرب الثالثة وقد استمرت 11 يوما.

أما في 7 أكتوبر 2023، فقد فاجأت حركة حماس إسرائيل بعملية "طوفان الأقصى"، حيث هاجم مقاتلوها المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة فقتلوا وأسروا المئات.

وقد شنت القوات الإسرائيلية في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، منذ 59 يوما، تخللها هدنة من 7 أيام، توقف فيها إطلاق النار وجرى تبادل للأسرى، بين الحركة الفلسطينية وتل أبيب.

المصدر: RT