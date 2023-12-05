قطر تدعو لاستمرار جهود الوساطة وصولا لوقف إطلاق النار في غزة

لفت رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى أن القمة الخليجية أكدت على استمرار جهود الوساطة وصولا لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد بن جاسم في تصريح في ختام القمة الخليجية الـ44 بأن "القمة نجحت في تأكيد موقف دول المجلس مما يحدث في غزة"، مشددا على "أننا لن نتوانى عن بذل كافة الجهود لإنجاح أعمال القمة وتحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم شعوبنا ودولنا".

فيديو | وزير الخارجية القطري: لن نتوانى عن بذل كافة الجهود لإنجاح أعمال #القمة_الخليجية الـ 44 وتحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم شعوبنا ودولنا #ولي_العهد_في_قطر#خليجنا_مستقبل_مشترك#الإخباريةpic.twitter.com/BWsQ4MdOAv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 5, 2023

وأكد أن "التنسيق ما زال مستمرا مع شركائنا بشأن الهدنة، وهدفنا الأساسي هو وقف الحرب في قطاع غزة"، مبينا أنه "من المهم استدامة وقف الحرب والوصول إلى حل سياسي، ومستمرون في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".

وشدد على أنه "من غير المقبول استخدام المساعدات لمحاولة تركيع الشعب الفلسطيني في غزة"، مشيرا إلى أن "هناك جهودا لإيصال المساعدات إلى غزة بطريقة أكثر سلاسة وتنسيقا".

فيديو | وزير الخارجية القطري: أكد القادة على أهمية استمرار جهود الوساطة وصولا لوقف كامل لإطلاق النار وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه#ولي_العهد_في_قطر#خليجنا_مستقبل_مشترك#الإخباريةpic.twitter.com/BnN2Y9nAtk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 5, 2023

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعلن اختتام قمة مجلس التعاون الخليجي بدورتها الـ44 في الدوحة.

وأعرب عن تقديره لما ساد المناقشات من التفاهم والحرص على الموضوعية والحكمة في صياغة القرارات الصائبة، آملا أن "تسهم هذه القرارات في تحقيق الخير لدولنا وشعوبنا الشقيقة والإسهام في خدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية".

المصدر: RT