تركيا تؤكد لإسرائيل أنها ستمنع استهداف أعضاء "حماس" على أراضيها

أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن بلاده لن تسمح لأحد بتنفيذ عمل غير قانوني، على خلفية "أوامر إسرائيلية بتنفيذ اغتيالات" ضد أعضاء "حماس" في بعض الدول، بما فيها تركيا.

وجاءت تصريحات وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة يوم الثلاثاء، علق فيه على ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن "إعداد الاستخبارات الإسرائيلية خططا لاغتيال أعضاء حركة حماس خارج فلسطين بما في ذلك تركيا ولبنان وقطر".

وقال وزير الداخلية التركي: "لا نسمح لأحد بالقدوم والقيام بأي شيء غير قانوني في بلدنا.. منع وقوع ذلك هو مهمتنا الكبرى".

وشدد على أن "الداخلية التركية تتشاور وتتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز الاستخبارات".

وقالت مصادر في جهاز الاستخبارات التركية، يوم أمس الاثنين، إنه "تم تحذير الجانب الإسرائيلي من عواقب وخيمة لأي عمل أو نشاط تقوم به أجهزته الاستخبارية داخل الأراضي التركية".

وأكد مسؤولو الاستخبارات التركية، أنه "لن يتم السماح لأي جهاز استخبارات بتنفيذ عمليات وأنشطة داخل الأراضي التركية".

هذا وردت حركة حماس، على التهديدات التي أطلقها جهاز "الشاباك" الإسرائيلي بملاحقة قادة الحركة في العالم، معتبرة أن هذه التهديدات تعكس المأزق السياسي والميداني لإسرائيل وهي لا تخيف أحدا.

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المصدر: RT + "الأناضول"