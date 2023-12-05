إصابة طفل برصاصتين.. إسرائيل تواصل اقتحام مخيمات الضفة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الثلاثاء، بإصابة جندي إسرائيلي بعد استهداف آليته بقنبلة محلية الصنع بمخيم الدهيشة في بيت لحم، في الضفة الغربية، فيما أصيب طفل فلسطيني برصاصتين.

ونقل موقع "شهاب" عن مصادر محلية تأكيدها إصابة الطفل برصاصتين خلال اقتحام مخيم الدهيشة.

وفي نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية بأكثر من 15 آلية عسكرية بينها جرافة، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية بدرس غرب رام الله ودهمت منازل المواطنين واحتجزت عددا من الشبان وحققت معهم ميدانيا.

وأفادت وكالة "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابا عقب دهم منزله في القرية وتفتيشه.

وقالت الوكالة إن قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بيت لقيا غرب رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون وقوع إصابات.

ومن مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله عتقلت القوات الإسرائيلية، فجرا شابا بعدما داهمت منزل ذويه في المخيم وفتشته وعبثت بمحتوياته.

ولفتت "وفا" إلى أن مواجهات اندلعت في المكان بين الشبان والجنود، من دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية